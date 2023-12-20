Реакция главы Минздрава: президент и его команда должны располагать этой информацией

"Мне кажется, что и в Средневековье все придерживались этики - вестнику, приносившему дурные вести, не рубили голову. Я не знаю, в чем вина, когда жителей информируют, что ОНЗ у нас в два раза меньше среднего по ЕС. В чем вина? За что обвинения? Это просто, чтобы мы знали, принимая решения", – сказал Дулькис.
"Я думаю, что и президенту, и его команде эта информация должна быть известна, ведь это значит, что если есть решение не повышать взносы по этому налогу, мы должны быть более эффективными, нам надо искать больше средств для повышения эффективности", – акцентировал министр.
Дулькис заверил, что из высказываний президента он понял, что глава страны выражает поддержку реформам Минздрава.
"Я услышал только поддержку перемен и реформ, поскольку мы три года так много говорим о повышении эффективности, поэтому было приятно услышать президента Литвы", – сказал министр.
Однако Дулькис сказал, что пока не предлагает повышать взносы по ОНЗ. Министр сказал, что главное для Минздрава сейчас - повышение эффективности.
Президент Науседа раскритиковал высказывания Дулькиса о небольших взносах ОНЗ. По словам главы страны, министр, говоря о потребности повысить ОНЗ, выбирает самый простой путь для объяснения проблем в системе здравоохранения.
Сам президент высказался против повышения ОНЗ.
Напомним, что 18 декабря в интервью на lrt.lt Дулькис сказал, что, по его мнению, самая большая проблема медицины в Литве – небольшие взносы ОНЗ. Но министр не говорил, что планирует предложить повысить налог. Дулькис акцентировал, что надо обеспечить эффективность самой системы.
В следующем году взносы в Фонд обязательного страхования здоровья составят 3,5 млрд. евро – на 13,5% больше, чем в этом году.