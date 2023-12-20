На площади С.Даукантаса – протест против одобрения использования оптических прицелов ночного видения на охоте

"Нет прицелам ночного видения!", "Прицелы ночного видения на охоте = браконьерство", "Когда прекратится ложь, что все из-за чумы свиней?", "Довольно глупостей", "Звери не для тренировок", – такие плакаты принесли собравшиеся на площади люди.

Председатель Литовской партии зеленых Ева Будрайте сказала, что президент - последняя надежда на то, что этот закон не вступит в силу.