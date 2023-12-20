Клайпедский порт второй год подряд радует достигнутым значительным результатом

 
ELTA
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Klaipėdos konteinerių terminalas
Klaipėdos konteinerių terminalas
ФОТО: DELFI / Orestas Gurevičius
Количество стандартизированных контейнеров (TEU), перегруженных в Клайпедском порту, второй год подряд превысило миллион, указывается в пресс-релизе.

"В настоящее время в Клайпедском порту контейнеры перегружают две портовые компании.

Благодаря их последовательной работе сегодня Клайпедский порт второй год подряд может порадоваться достигнутым значительным результатом", - в сообщении цитируется генеральный директор Дирекции Клайпедского государственного морского порта Альгис Латакас.

Сообщается, что в этом году в Клайпедском порту было перегружено более 1 млн 27 тыс. TEU.

В прошлом году – более 1 млн 47 тыс. контейнеров.

В 2022 году Клайпедский порт был включен в дополнительные морские маршруты, для судов, прибывающих в Клайпедский порт с грузами для распределения, стала применяться 100-проц. скидка на тоннажный налог.

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