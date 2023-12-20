Парламентский комитет предлагает отсрочить вступление новых требований о прохождении медосмотра водителями

За отсрочку 20 декабря проголосовали все 9 членов комитета, которые присутствовали на заседании. Окончательное решение по этому вопросу должен принять парламент.
Кстати, парламент в первом чтении уже одобрил предложенную поправку об отсрочке вступления порядка в силу до 1 июня 2024 года.
Однако после этого две разные фракции предложили отсрочить вступление порядка до 1 января 2025 года.
Гендиректор Regitrа Вайдас Доминаускас предложил отсрочить вступление порядка до 1 сентября 2024 года, но члены Комитета по праву и правопорядку его предложение не одобрили. Депутаты предложили начать активную информационную кампанию, чтобы как можно больше водителей старшего возраста были информированы о новых правилах и успели пройти медкомиссию.
Члены комитета предложили информировать водителей смс-сообщениями и письмами о том, что срок действия их медицинской справки истек.
По данным депутатов, на сегодняшний день у 245 000 водителей на данный момент медицинские справки не действительны, т.е. их права с Нового года станут недействительными.
Напомним, что медицинские учреждения выдают 23 000-35 000 таких справок в месяц.
Комитет отметил, что в ноябре этого года здоровье проверило рекордное количество водителей - 44 000 человек.
Поскольку сейчас в медучреждения из-за вирусных заболеваний обращается много людей, есть сомнения в том, что все водители успеют пройти медкомиссию.
По данным Минздрава, в 2023 г. медкомиссию прошли 286 000 водителей, а в 2022 г. – 237 000.
Напомним, что 10 октября 2022 г. парламент принял поправки к закону о безопасном движении, согласно которым с 1 января 2024 г. водительские удостоверения водителей, у которых нет действующих медицинских справок, будут признаны недействительными.