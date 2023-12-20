В Литве представляют новую реформу, которая изменит ситуацию в регионах

Недавно резидентура стала на год продолжительнее, чтобы отвечала европейским стандартам, литовские дипломы легко подтверждают в Европе . По новой модели, 30% времени учебы резидент должен будет провести не в университетской больнице. Так надеются привлечь врачей в регионы.

"Первая проблема - неравномерное распределение врачей и резидентов, на протяжении многих лет резидентами обеспечивали крупные больницы. Благодаря этому, в них не было проблем с персоналом и резидентам доставались все дежурства. Поскольку с распределением дела обстоят плохо, особенно в регионах, было решено, что резиденты должны работать и в регионах, чтобы увидели, что провинция не такая страшная, как им кажется. Для молодежи - это шанс, ведь там и недвижимость дешевле, легче добраться до работы, найти детский сад, нанять няню", – сказала она.