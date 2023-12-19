Новый прогноз синоптиков: чего надо остерегаться

Будет пасмурно, небольшие прояснения возможны только на севере страны. В большинстве районов будет идти дождь, на севере осадки будут небольшими. Ожидается сильный ветер, порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Воздух прогреется до 5-8 градусов тепла.

В ночь на среду погоду обусловит циклон. Будет облачно. На большей части территории Литвы ожидаются осадки, в основном дождь. Будет дуть сильный ветер. Ночью будет 0-5 градусов тепла.

В среду днем будет облачно, небольшие прояснения возможны лишь местами. Во многих районах прогнозируют осадки, в основном дождь. По-прежнему будет дуть сильный ветер, порывы ветра будут достигать 15-18 м/с. Днем воздух прогреется до 2-6 градусов тепла.