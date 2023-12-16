Дорожные служб предупреждают водителей о сложных условиях

 
ELTA
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Pūga Vilniuje
Pūga Vilniuje
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Литовская дирекция автомобильных дорог (ЛДАД) сообщает, что из-за дождя магистральные и основные дороги в Литве мокрые или влажные.

Покрытие районных дорог с менее интенсивным движением с накатанным снегом. В восточной Литве местами слой снега на дорогах составляет 10 см.

ЛДАД рекомендует водителям проявлять осторожность, на скользких участках выбирать невысокую скорость.

"Большинство автомобилей на наших дорогах с передним приводом, поэтому при управлении таким автомобилем рекомендуется на скользкой дороге не злоупотреблять тормозами. Еще одна проблема – слишком небольшая сцепка при заносе. Сторонники экономичного вождения стараются ездить на более высокой скорости, но в экстремальной ситуации они не могут использовать момент оборота двигателя для обуздания автомобиля при заносе. На скользкой дороге выбирайте более низкую скорость (например, 4 вместо 5)", – пишут специалисты ЛДАД.

По данным Литовской гидрометеорологической службы, температура воздуха в субботу составит 1-6 градусов тепла.

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