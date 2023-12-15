"Я не буду выступать в Вильнюсе — это большие репутационные риски": кинокритик Антон Долин об отмене своих лекций

В интервью Delfi Антон Долин прокомментировал отмену своих лекций:
"Это очень грустная история, пояснение по поводу которой, я считаю, должны давать люди, инициировавшие эту отмену. Хотелось бы понимать, каким образом и на каком основании вся отмена произошла. Это какая-то вавилонская башня из домыслов и предположений, в фундаменте который находится история с прокатом фильма Миядзаки".
По словам администрации кинотеатра Pasaka причиной отмены лекции послужило участие Антона Долина в рекламном туре фильма Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица" в кинотеатрах Латвии и Эстонии.
"Нам стало известно о взглядах Антона Долина на прокат фильмов, имеющих юридические и человеческие связи с Россией. Это мнение не совпадает с позицией кинотеатра Pasaka. Фильмы, связанные с Россией через компании, созданные в других странах, не должны попадать в репертуар кинотеатра, и мы предпринимаем все возможные меры, чтобы этого избежать", — заявила администрация кинотеатра.
Вот что по этому поводу сказал кинокритик: "Замечу, что ещё не начинавшийся показ в кинотеатрах фильма "Мальчик и птица", и вообще отменённый в Литве, по словам отменяющих, неким образом будет кормить российский военный бюджет".
Кинотеатры Литвы отказались от показа последнего мультфильма японского аниматора Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица". В заявлении кинотеатров, указано, что организация-прокатчик мультфильма - эстонская компания Artgene - имеет связи с Россией.
"Это предположение не основано ни на одном факте, ни на одном документе. Нигде, никогда и никем ни разу не было подтверждено данное высказывание, и тем не менее, все это приводит к отмене совершенно других мероприятий никак, даже косвенно, не связанных с этим прокатом", - прокомментировал А. Долин.
Администрация кинотеатра Pasaka утверждает, что приняла во внимание "новую полученную информацию, а также негативные отзывы зрителей и других участников рынка о мероприятии" и отменила анонсированные ранее лекцию и показ.
"Мы убеждены, что искусство кино нельзя воспринимать и оценивать вне контекста, не обращая внимания на источники финансирования или цепочку приобретения прав. Мы должны помнить, что война продолжается, и в очередной раз убедились, что чувствительность нашего общества ко всем событиям, так или иначе связанным с Россией, должна рассматриваться в более широком контексте", — сообщили представители кинотеатра.
По словам Антона Долина, все билеты на оба мероприятия были распроданы.
"Для меня это некая невообразимая ситуация, ввергающая меня в искреннее недоумение. Или за этим кроется какой-то заговор, и есть какие-то иные резоны, или документы и доказательства всех этих преступных связей должны быть кем-то представлены, например, отменяющими".
Кинокритик отмечает, что многие его подписчики предполагают, что за причиной отмены кроется его российский паспорт.
"Сейчас, когда я пытаюсь в фейсбуке объяснять, что произошло, я все чаще слышу в ответ предположения, что все дело в моем российском паспорте, поэтому все и отменили, - сказал Антон Долин. – На такие слова я всегда отвечаю, что дело не в этом. Но сейчас я понимаю, что людям гораздо проще объяснить для себя это так, чем пытаться вникать в те путанные и странные, совершенно неубедительно звучащие объяснения, которые звучат со стороны отменяющих".
По поводу отмены показа фильма Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст", который должен был пройти 15 декабря, Антон Долин считает, что это цепная реакция: "Я думаю, что Сергей пострадал за компанию со мной".
Документальная картина "Бабий Яр. Контекст" украинского режиссера Сергея Лозницы представляет собой полностью смонтированной из архивной хроники кинофильм, показывающий трагедию расстрела еврейского населения, произошедшею 29 и 30 сентября 1941 года. Тогда по приказу немецкого руководства, без какого-либо сопротивления со стороны местного населения, в овраге Бабий Яр были расстреляны больше 33 тысяч евреев.
На вопрос, планируются ли еще лекции в Вильнюсе, Антон Долин ответил, что не собирается: "Я в Вильнюс больше не поеду выступать никогда, просто потому, что это слишком большие репутационные риски. Если здесь срабатывает такая система, что кто-то вбрасывает ложную, лживую информацию, и это приводит не просто к тому, что кинотеатр, допустим, что-то изменил, а к тому, что все договариваются бойкотировать мои мероприятия, в ответ на неподкреплённый ничем донос".
Кинокритик отмечает, что не хочет еще раз переживать подобную ситуацию.
"Это значит, что такое может произойти и в следующий раз. И когда я захочу снова выступить с лекцией, кто-то скажет, что я ем детей, и представители кинотеатра Pasaka скажут, да, скорее всего так и есть, и отменят согласованное мероприятие в последний момент. Не хотелось бы снова пережить что-то подобное, никому не желаю"
Кинокритик Антон Долин не поддержал войну, развязанную Россией против Украины. Он уехал из России сразу после начала полномасштабного вторжения и сейчас вместе с семьей живет в Латвии.