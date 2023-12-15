Сейм Латвии может запретить требовать знание русского языка при приеме на работу

Большинство парламента инициативу одобрило, но, как отмечает Служба новостей Латвийского радио, в ходе ее обсуждения состоялись содержательные дебаты: депутаты спорили и об исключениях, и о принципе защиты латышского языка в целом, пишет Rus.LSM.
"Поправки к закону предусматривают, что необоснованно требовать знания русского языка нельзя будет ни на одном этапе образования трудовых отношений. Ни в объявлениях, ни во время собеседования, ни в трудовом договоре, ни во время выполнения работы. Если, конечно, это не относится к какой-то из перечисленных групп-исключений", – сказал референт законопроекта, депутат от Национального объединения Райвис Дзинтарс.
За поправки агитировал также другой депутат Нацблока, Эдвин Шноре, которого возмутило, что русский язык в Латвии до сих пор требуют от уборщиков, мойщиков машин и представителей других подобных профессий.
"Это очень негативно сказывается на состоянии латышского языка в Латвии и приводит к тому, что нет такой сферы, в которой представители нацменьшинств в основном бы использовали латышский язык. Исследования показывают, что на улице, в магазине, в транспорте, у врача, в школе, на культурных мероприятиях – везде представители нацменьшинств в основном используют русский язык, а не латышский",
– заявил политик.
В законопроекте предусмотрены исключение всего для трех групп профессий: академического персонала университетов и других высших учебных заведений, библиотекарей, архивариусов и родственных этому направлению профессий, а также писателей, журналистов и лингвистов.
Несмотря на то, что ответственная комиссия Сейма по социальным делам и трудовым вопросам предварительно одобрила законопроект, отмечалось, что по этому вопросу в комиссии состоялись содержательные дискуссии. При этом авторы поправок не против, чтобы законопроект был дополнен и уточнен, и готовы продолжать дебаты и искать решения.
О том, что профессий, для которых сделают исключение (и в которых, соответственно, знания русского языка от кандидатов требовать разрешается), должно быть больше, говорила депутат от партии "Прогрессивные" Майрита Лусе, которая также является членом ответственной за данный вопрос комиссии.