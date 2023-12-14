Расследование по импичменту Байдена: что известно

Голоса законодателей разделились четко по партийной принадлежности — резолюция принята с небольшим перевесом, президент в ней осуждается за взяточничество, коррупцию и использование своего влияния для продвижения собственного «бренда».
Три комитета Палаты представителей, контролируемых республиканцами, заявляют о взяточничестве и коррупции во время пребывания Байдена на посту вице-президента, однако пока не предоставили никаких доказательств злоупотреблений со стороны Байдена, так что о выдвинутых против президента обвинениях негативно отзываются не только демократы, что объяснимо, но даже некоторые республиканцы.
Впрочем, лидеры республиканцев заручились значительной поддержкой, утверждая, что администрация тормозит расследование и что следователей стоит наделить большими полномочиями для сбора улик.
Белый дом, в свою очередь, осудил расследование, назвав его «политическим трюком», призванным помешать попытке переизбрания действующего президента.
Голосование по авторизации расследования — это не то же самое, что голосование по импичменту, однако оно открывает путь к возможной попытке Палаты представителей устроить импичмент президенту Байдену в начале будущего года. По крайней мере, в трех из четырех предыдущих случаев такой шаг вел именно к процедуре импичмента.
На каком этапе расследование?
Расследование инициировал в сентябре этого года бывший спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, заявивший, что республиканцы вскрыли «культуру коррупции», окружающую Байдена.
Однако уже в ходе первых слушаний, состоявшихся в том же месяце, два экспертных свидетеля-республиканца заявили законодателям, что сомневаются в наличии достаточных для импичмента доказательств.
После этого Комитет по надзору Палаты представителей выписал целый шквал судебных повесток, требуя показаний от нескольких членов семьи президента, включая его сына и брата.
В среду утром Хантер Байден проигнорировал повестку Конгресса с требованием дать показания за закрытыми дверями. Он сказал журналистам, что будет давать показания только публично, и заявил, что у следователей-республиканцев «ни стыда ни совести».
Высокопоставленные республиканцы утверждают, что Белый дом отказывает им в запросах о предоставлении информации, не выдает тысячи документов из Национального архива и препятствует даче показаний ключевыми свидетелями.
Как написал в колонке мнений издания USA Today нынешний спикер Палаты представителей Майк Джонсон, свидетельства злоупотреблений множатся, и «сопротивлению со стороны Белого дома и других пора что-то противопоставить».
«У нас просто нет выбора, — заявил он во вторник на пресс-конференции, — нам необходимо сделать следующий шаг, и это не политическое, а законодательное решение».
Голосование по авторизации расследования дает республиканцам «самые веские юридические основания для сбора необходимой информации и выдачи повесток в суд», — отметил во вторник в своем заявлении председатель комитета по регламенту республиканец Том Коул.
При этом ряд его коллег, в том числе и тех, кто скептически относится к идее импичмента, спешат заверить, что поддержка расследования еще вовсе не означает, что они собираются объявлять импичмент Байдену.
И все же предпринятые шаги свидетельствуют о том, что ставки подняты, и уже в начале будущего года процедура импичмента может быть запущена, хотя, учитывая демократическое большинство в Сенате, Байдену импичмент никак не грозит.
На чем же сосредоточены основные обвинения в адрес Джо Байдена, которые легли в основу расследования?
«Бренд» Байдена
Комитет по надзору Палаты представителей утверждает, что у него есть доказательства того, что семья Байденов и их деловые партнеры в период с 2014 по 2019 год получили более 20 млн долларов в виде платежей из сомнительных иностранных источников в таких странах, как Китай, Казахстан, Украина, Россия и Румыния.
Несмотря на тщательное изучение банковской документации, полученной Комитетом, найти какие-то конкретные деньги, выплаченные Байдену, который был тогда вице-президентом, или доказать, что он получил от этих средств какую-то прямую выгоду, так и не удалось.
Тем не менее председатель комитета, республиканец из Кентукки Джеймс Комер утверждал, что Хантер сделал из своего отца «бренд», чтобы получить миллионы на коррупционных деловых схемах. Он также указывал на показания бывшего делового партнера Хантера Байдена Девона Арчера, согласно которым тот «продавал иллюзию» доступа к своему отцу, занимавшему тогда пост вице-президента при Бараке Обаме.
Впрочем, позже Комер был вынужден признать, что «похоже, никаких реальных услуг… предоставлено не было».
А на прошлой неделе Комер опубликовал банковские ведомости, демонстрирующие, как он утверждал, прямые выплаты Хантера своему отцу через компанию, которой он владел и которая получала деньги из Китая.
На это адвокаты Хантера быстро заявили, что Комер неправильно интерпретировал эти выплаты, которые никто не скрывал и которые были сделаны через два года после того, как Джо Байден оставил должность вице-президента.
«Правда в том, что отец помог ему, когда у Хантера были финансовые проблемы из-за зависимости и он не мог получить кредит на покупку грузовика, — заявил его адвокат. — Когда Хантер смог, он выплатил отцу долг».
Ложь о сделках
Байден-старший утверждает, что его сын «не сделал денег» в Китае или где-либо еще. Он также многократно повторял, что никогда не говорил с сыном о его бизнесе.
Однако республиканцы настаивают, что добытые ими свидетельства опровергают оба эти утверждения Байдена.
Комер утверждал, что президент почти два десятка раз «общался, обедал, и завязывал отношения» с перспективными зарубежными деловыми партнерами его сына.
Однако остается неясным, соответствовал ли сам факт и суть этих встреч уровню злоупотреблений, заслуживающих импичмента.
В августе бывший деловой партнер Хантера Байдена Девон Арчер дал Палате представителей показания под присягой, что Байден-старший «вероятно раз 20 на протяжении 10 лет» был на громкой связи при телефонных переговорах сына с потенциальными деловыми партнерами.
Но при этом он заявил законодателям, что это были «обычные телефонные разговоры», которые не привели ни к каким сделкам, что идет вразрез с утверждениями республиканцев о взятках, конфликте интересов или ином материальном участии президента в зарубежных проектах его сына.
Предполагаемая схема взяток
Ключевым элементом расследования является история, которая впервые всплыла в 2019 году, во время первого импичмента тогдашнему президенту Дональду Трампу.
Это была непроверенная информация, попавшая в распоряжение ФБР, согласно которой Джо Байден якобы оказывал давление на правительство Украины, чтобы оно уволило видного прокурора и остановило расследование в отношении украинской энергетической компании «Бурисма», в совет директоров которой входил Хантер Байден.
В документе, который предал гласности в июле этого года сенатор-республиканец от штата Айова Чак Грассли, несмотря на то, что содержащаяся в нем информация проверена не была, говорилось, что президент «Бурисмы» Николай Злочевский якобы передал Байденам по 5 млн долларов каждому. В нем не приводилось никаких доказательств, что эти выплаты реально были сделаны, или разъяснений, кто именно эти деньги получал, если это все-таки произошло.
Министерство юстиции США при администрации Трампа расследовало эти обвинения в течение восьми месяцев, но в конечном итоге прекратило расследование из-за «недостаточности доказательств».
Позже, как следует из стенограммы интервью, опубликованной конгрессменом-демократом Джейми Раскиным, сам Злочевский заявил, что у него не было никаких контактов с Джо Байденом или кем-либо из его администрации и что Байден в бытность вице-президентом никогда не помогал ни ему лично, ни его компании.
Арчер в своих показаниях также говорил, что ему о подобных выплатах ничего не известно.
Обвинения в непотизме в пользу Хантера Байдена
Ссылаясь на показания двух сотрудников Службы внутренних доходов (IRS), республиканцы в Палате представителей также пришли к выводу, что Министерство юстиции намеренно вмешалось в многолетнее расследование налоговых нарушений Хантера Байдена. Они заявили, что министерство действует «медлительно» и умышленно блокирует налоговые проверки.
В министерстве эти обвинения отвергли. Позднее другие свидетели, тоже вызванные республиканцами еще в июле, показали, что ни президент Байден, ни генеральный прокурор Меррик Гарланд в расследование не вмешивались.
Однако республиканцы, по мнению которых при президенте Байдене Министерство юстиции было превращено в орудие борьбы с Трампом, продолжали доказывать, что министерство действовало в интересах Байдена, дабы привлечь к уголовной ответственности Трампа, но как можно более снисходительно отнестись к обвинениям против сына президента.
Они даже указывали на соглашение, заключенное в этом году между прокурорами и Хантером Байденом, по условиям которого он должен был признать некоторые нарушения, но при этом избежать тюрьмы.
Впрочем, сделка эта провалилась, и теперь сыну президента грозят обвинения на федеральном уровне в нарушении налогового законодательства и правил обращения с оружием.