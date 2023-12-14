Литовским муниципалитетам, пострадавшим от летнего урагана, выделяет 747 000 евро

За 747 тыс. евро из госрезерва будет возмещен ущерб, нанесенный градом, бушевавшим 6-7 августа, крышам жилых домов в Йонишкском, Пакруойском, Паневежском, Ширвинтском и Укмергском районах.

"Учитывая возможности распределения финансовых ресурсов государства, предлагается приоритетом считать оказание поддержки имуществу жителей – возмещение ущерба, причиненного крышам жилых домов", - говорится в справке к проекту постановления.

"На возмещение других видов ущерба как жителям, так и иным субъектам, государственная поддержка не предлагается", - говорится в ней.

Государство частично компенсирует причиненный ущерб – выделит не более 20 евро за квадратный метр ремонта крыши.

Йонишкскому самоуправлению будет выделено 216,2 тыс. евро, Ширвинтскому – 209 тыс. евро, Паневежскому районному – 203,8 тыс. евро, Укмергскому – 87,5 тыс. евро, Пакруойскому – 30,6 тыс. евро.