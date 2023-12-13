15 декабря вступает в силу запрет на ловлю некоторых видов рыб

 
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Baigė Vištyčio ežero sykų dirbtinio veisimo darbus Žuvininkystės tarnybos nuotr.
Baigė Vištyčio ežero sykų dirbtinio veisimo darbus Žuvininkystės tarnybos nuotr.
Департамент охраны окружающей среды отмечает, что вступает в силу запрет на ловлю налима обыкновенного (лит. — vėgėlė). Данный запрет направлен на защиту популяции этой рыбы в период нереста и на увеличение ее запасов. После начала действия запрета на ловлю налима сотрудники природоохранных органов будут регулярно проверять соблюдение установленных правил.

С 15 декабря по 31 января ловля налима запрещена во всех водоемах. В этот период также запрещено ловить любую рыбу в темное время суток, от заката до восхода солнца, а также в основных местах нереста налима: река Нямунас от устья реки Геге до Юрбаркасского моста и река Невежис от устья реки Геге до моста Бабтай.

В памятке, подготовленной Департаментом охраны окружающей среды, рыбаки найдут важную информацию о датах запрета на ловлю и сроках вылова определенной рыбы, о количестве и размерах рыбы, которую разрешено ловить, о разрешенных и запрещенных орудиях лова, а также о разрешениях на любительскую рыбалку.

В период действия запрета будут штрафовать рыбаков за каждого пойманного налима, вне зависимости от способа рыбалки. За нарушения полагается: административный штраф до 300 евро, конфискация орудий лова, лодок и другого рыболовного оборудования. Также придется компенсировать ущерб, нанесенный рыбным запасам, заплатив 240 евро за каждого пойманного налима.

О правонарушениях в области охраны окружающей среды можно сообщить по номеру экстренной службы 112. Фотографии или видеозаписи правонарушений также можно присылать на адрес info@aad.am.lt.

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