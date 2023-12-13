Президент Гитанас Науседа подписал проект государственного бюджета на 2024 год

В свою очередь, президент назвал рост пенсий "устойчивым и основанным на постоянных ресурсах экономики". "Твердыми шагами мы вместе приблизились к цели — соотношению средней пенсии и средней зарплаты в 50 %", — сказала президент.

Говоря о расходах на повышение зарплат учителей, Науседа отметил, что бюджету не хватает "последовательно выполняемого обязательства по повышению зарплат учителей и согласия политических партий относительно образовательной политики в стране".

Глава государства приветствовал тот факт, что план государственных финансов на следующий год соответствует требованиям Европейского союза по бюджетной дисциплине, однако он отметил, что бюджет, "к сожалению, не оправдывает возложенных на него ожиданий" в плане устойчивых источников доходов.

Г. Науседа положительно оценил условия для увеличения финансирования национальной обороны в следующем году, а также увеличение расходов на дороги. Однако, заявил, что "внимание к семьям с детьми остается слишком низким", а финансирование детского неформального образования практически не увеличилось.

Принятый Сеймом бюджет на 2024 год предусматривает государственные доходы в размере 16,98 млрд евро и расходы в размере 20,61 млрд евро в следующем году. По сравнению с 2023 годом доходы бюджета вырастут на 1,43 млрд евро (9,2%), а расходы — более чем на 1,6 млрд евро (почти на 8,5%).

Долг государственного сектора в 2024 году прогнозируется на уровне 39,9%, а дефицит — на уровне 3%. В первоначальном проекте госдолг и дефицит были на 0,1 процентного пункта ниже. В 2025 году долг прогнозируется на уровне 43,1%, а дефицит — 2,5%.

В 2024 году будут действовать Маастрихтские критерии, и страны ЕС, в том числе Литва, должны будут удерживать дефицит бюджета на уровне менее 3% ВВП, а долг — менее 60% ВВП.

В следующем году необлагаемая налогами сумма вырастет на 20% и составит 751 евро, а минимальная месячная зарплата увеличится на 10 % и составит 924 евро (около 709 евро на руки). Также на 5 лет продлены льготы для инвестиционных проектов и кинопроизводства.