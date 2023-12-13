Сейм склонен поддержать инициирование государственного аудита системы образования

За инициирование государственного аудита системы образования проголосовали 105 парламентариев, 3 воздержались, никто не голосовал против.
В этом проекте предлагается поручить Государственному контролю до 15 мая следующего года провести аудит, оценивая, надлежащим ли образом и в соответствии с правовыми актами участники системы образования выполняют свои обязательства по повышению заработной платы учителей и других педагогических работников и рационально ли используют другие ассигнования.
Государственному контролю также предлагается установить, утвердили ли и выполняют ли учреждения самоуправления требования по планам создания сети учебных заведений.
Государственный контроль проанализирует структуру фонда заработной платы учебных заведений по источникам, оценит, используется ли фонд заработной платы учебного заведения таким образом, чтобы выполнить обязательства государства по заработной плате учителей, проверит, на что идут средства, выделенные в виде специальной целевой дотации из государственного бюджета.