Вильнюс на втором месте в пятерке "самых снежных" городов Европы

Рождественские праздники веселее, когда на улице лежит снег. Любите ли вы лепить снеговиков или хотите сидеть у камина и смотреть, как за окном падают снежинки, - пребывание в таком месте в Рождество обязательно наполнит ваше сердце радостью.

Поскольку снег постепенно исчезает на многих популярных горнолыжных курортах Западной Европы, путешествие в дальние края может стать единственным способом увидеть снежинки в праздничный период.

Компания по аренде жилья Holidu составила пятерку самых "белых" городов Европы по среднему количеству снежных дней в месяц в течение зимы, чтобы вы могли потеплее закутаться и насладиться праздничным настроением.

5. Хельсинки, Финляндия - 16,5 снежных дней в месяц

На пятом месте оказалась финская столица Хельсинки с 16,5 снежными днями в месяц. Если вы хотите погулять на свежем воздухе, купите себе "пульку" - санки, которые продаются повсюду. Парк Синебрюхофф - популярное место для любителей катания на санках, там есть несколько отличных холмов.