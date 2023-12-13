Разведка США: РФ потеряла в войне 315 000 ранеными и убитыми

Потери России войне с Украиной составили 315 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщили агентства Reuters и телеканал CNN со ссылкой на рассекреченный отчет американских разведслужб.

Источники изданий, знакомые с разведданными, утверждают, что потери российских вооруженных сил в личном составе и бронетехнике "отбросили военную модернизацию страны на 18 лет назад".

РФ понесла серьезные потери в ходе наступления под Авдеевкой



По данным американской разведки, к началу войны против Украины российская армия располагала 3500 танками, из которых были потеряны 2200. Кроме того, были потеряны 4400 из 13 600 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, что составляет 32% от их общего числа.