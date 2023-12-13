Зампредседателя Сейма: ограничение въезда белорусов в Литву не поможет ни безопасности, ни экономике

"Если мы сейчас возьмем всех, кто приехал сюда и хочет приехать, и выдворим их, это не только не пойдет на пользу экономике Литвы, но и ситуация с безопасностью в принципе не улучшится. Потому что большая часть тех людей, которые тем или иным образом мигрируют через границу или приехали сюда, не являются высококвалифицированными работниками, лишь немногие", - в среду "сказал В. Миталас.

"Функция ДГБ очень важна, и я надеюсь, что они не избегут этих проверок, они будут четко выполнять свою работу, как бы им это ни было сложно", - добавил он.

Он также отметил, что внесенное рядом парламентариев предложение прекратить выдачу разрешений на временное проживание белорусам в Литве свидетельствует о расхождении во мнениях ведомств. Однако, по мнению В. Миталаса, если дискуссия об опасности, которую представляют приезжие, продолжится, необходимо будет лучше оценить все обстоятельства этой ситуации.