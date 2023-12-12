В Вильнюсском районе полицейский, защищая коллегу, застрелил агрессивную пациентку

Полиция информировала, что в 14.17 ч. о помощи попросили врачи скорой помощи. В Юодшиляй (Вильнюсский район) на врачей нападала агрессивная женщина, у которой начались проблемы со здоровьем. Женщина лопатой била по автомобилю скорой, той же лопатой била и врачей.

Когда приехала полиция, женщина пришла в неистовство, схватила нож и бросилась на полицейских.

По предварительным данным, полицейские применили весь возможный арсенал спецсредств, чтобы ее остановить и успокоить: слезоточивый газ, электрошокер Taser (4 раза), но женщина никак на это не реагировала.

Поскольку жизни коллеги угрожала опасность (пациентка бежала к ней с ножом в руках), полицейский применил служебное оружие.

По данным полиции, было сделано 5 выстрелов, один стал смертельным. Женщина скончалась на месте происшествия.