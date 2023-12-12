В Латвии вынесено решению по первому уголовному делу за умышленное заражение человека ВИЧ

 
Novosti.err.ee
ŽIV testas
ŽIV testas
ФОТО: Shutterstock

Рижский городской суд вынес решению по первому уголовному делу в Латвии за умышленное заражение человека ВИЧ. Подсудимого признали виновным в умышленном заражении своей подруги вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и приговорили к 90 часам общественных работ, а также к выплате компенсации потерпевшей в размере 50 000 евро.

Прокурор просила применить к обвиняемому условное лишение свободы, и теперь попросит суд подготовить полный приговор для принятия решения по его апелляции, передает Rus.LSM со ссылкой на LETA.

По словам прокурора, обвиняемый при обнаружении ВИЧ-инфекции своей подписью подтвердил, что был проинформирован и ознакомлен с правами и обязанностями инфицированного лица, а также обязался их соблюдать.

Вместо этого обвиняемый не предупредил о заражении ВИЧ свою девушку, с которой неоднократно вступал в половую связь без использования противозачаточных средств, в результате чего девушка также заразилась вирусом иммунодефицита человека.

Суд постановил, что ответчик должен выплатить потерпевшей компенсацию в размере 50 000 евро.

Это уголовное дело является первым подобным делом в Латвии, в результате которого лицо было привлечено к уголовной ответственности, завершено досудебное уголовное производство и вынесен обвинительный приговор судом первой инстанции, отмечают в прокуратуре.

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