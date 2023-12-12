Жители Вильнюса шокированы ценами в Рождественском городке

Как идет торговля?
— Сколько здесь стоят варежки? Я бы хотела купить несколько, чтобы не отморозить руки.
— 15 евро, в зависимости от размера, — ответил продавец.
— Когда люди покупают чаще всего?
— Выходные традиционно проходят отлично. Люди покупают все, — говорит мужчина за прилавком.
— Сколько бы стоили эти варежки год назад?
— На один евро дешевле. Но в прошлом и позапрошлом году люди просто брали их и не торговались. Но в этом году покупалели стоят дольше, проверяют и примеряют каждую варежку, советуются, спрашивают у друзей. И только потом покупают, — говорит продавец.
Прохожие высказали свое мнение о елке и ценах в новогоднем городке
— Нормальная елка, нормальные игрушки. Я еще не была в Рождественском городке. Думаю, ничего не буду покупать, просто осмотрюсь. Мне ничего не нужно, у меня все есть. Насчет цен не могу сказать — еще не видела. Я где-то читала, что чашка кофе стоит 7 евро, так что, может быть, мне это и не нужно, спасибо, — ответила одна из собеседниц в городе.
У лотков в Рождественском городке
— Сколько целкунчиков вы уже продали?, — спросили корреспонденты у продавцов в городке.
— Мы не считаем, но точно продали много. Цены варьируются от €3 до €145, — говорит торгующая девушка.
— Жалеют ли вильнюсцы деньги на рождественские покупки? Каков был оборот в выходные?
— Точно не жалеют. Хороший оборот, — сказала девушка за прилавком.
— Как идет торговля?
— Покупают отлично. Но когда вы начинаете этим хвастаться, обороты падают. Надо быть осторожным и не болтать, чтобы не сглазить… Цены немного выросли. Но мы не стали поднимать их существенно, потому что быстрый оборот важнее. Мы хотим, чтобы люди покупали. Цены разумные, — говорит другой торговец.
— Сколько стоит маленький кошелек?
— В среднем кошелек стоит 40 евро, — сказал мужчина, торгующий галантереей.
— А сумочка?
— Сумочка поменьше стоит 70 евро, а рюкзак — 150 евро, — сказал продавец.
— Не знаю, как в других палатках. Мы никуда не выходим, нет времени. Мы все время работаем. Выходные были неплохими, а дальше — посмотрим. Мы в этом новички, — говорят продавцы.
— Как вы решаете, какими будут цены? Фиксируете ли вы их?
— Мы не поднимаем цены. Мы делаем это для того, чтобы больше людей покупали, — говорит мужчина.
В резиденции Деда Мороза
Впервые резиденция Деда Мороза появилась в Великокняжеском Дворце.
— Скажи мне, Дедушка Мороз, почему ты так рано? Ведь сейчас только начало декабря.
— Без сомнения, эльфы еще работают в мастерской. Вильнюс — огромный город. Так все успевают навестить Дедушку? Это очень напряженное время для всех. Поэтому было решено, что работа в резиденции начнется 2 декабря, — сказал Дед Мороз.
— Я была хорошей девочкой?
— Мы должна свериться со списками. Но Дед Мороз не спрашивает детей, были ли они хорошими. Дед Мороз спрашивает детей, старались ли вы быть хорошими. Дорогие дети, родители, люди, которые не успели написать письмо, в резиденции Деда Мороза есть почта, — говорит Дед Мороз.
— Сколько стоит визит к Деду Морозу?
— Дед Мороз не берет денег. Дед Мороз дарит радость, хорошие эмоции и любовь, — говорит Дедушка-альтруист.
— Люди говорят, что посещение вас стоит дорого.
— Скажите, а любовь и радость имеют цену? — спросил Дед Мороз.