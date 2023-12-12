Иранка Махса Амини посмертно получила премию Европарламента

Иранская курдка Махса Амини посмертно награждена премией "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова, присуждаемой Европейским парламентом. От имени семьи девушки, убитой полицией нравов, награду приняли в Страсбурге во вторник, 12 декабря, адвокат Салех Никбахт, а также живущая в изгнании сестра Амини Афсун Наджафи и активистка Мерседе Шихинкар. Родители и брат Амини присутствовать на церемонии не смогли, поскольку власти Ирана отказали им в выезде из страны.
Председатель Европарламента Роберта Метсола в своей речи назвала мужество и упорство иранок в их борьбе за справедливость, свободу и права человека неудержимыми. По ее словам, голос Махсы Амини "разнесся по всему миру" и положил начало движению "Женщины, жизнь, свобода". "Ваша смелость победит, потому что ваша цель верна", - добавила глава Европарламента.
В свою очередь мать Амини - Можган Эфтехари в приветственном слове сравнила дочь с Жанной Д'Арк, казненной инквизицией и затем канонизированной католической церковью. Как средневековая активистка, так и Махса Амини своей смертью преодолели границы и возродили стремление к эмансипации и свободе, заявила она.
Лауреаты премии Сахарова 2023 года - Махса Амини и движение иранок
Вторым лауреатом премии Сахарова этого года стало иранское массовое движение за права женщин под лозунгом "Женщины, жизнь, свобода!" "Жестокое убийство 22-летней Джины Махсы Амини стало поворотным моментом. Оно положило начало женскому движению, которое творит историю", - указала Роберта Метсола, объявляя лауреатов.
Махса Амини скончалась 16 сентября 2022 года после того, как была задержана полицией нравов по обвинению в неправильном ношении головного платка. Ее семья утверждает, что Махса умерла из-за жестокого обращения с ней в полиции. Власти в Тегеране отрицают это.
Смерть Амини вызвала по всему Ирану массовые акции протеста под лозунгом "Женщина, жизнь, свобода!" Они шли на протяжении многих месяцев. По данным неправительственных организаций, в ходе протестных акций погибли более 550 демонстрантов, семь мужчин были казнены.
Премия Европарламента имени Сахарова
Премия "За свободу мысли", названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, была учреждена Европарламентом в 1988 году, ее присуждают людям или общественным организациям, отличившимся в деле защиты прав человека и основополагающих свобод. Размер премии составляет 50 тысяч евро.
В 2022 году премии был удостоен украинский народ. В 2021 году награду получил находящийся уже тогда в колонии российский оппозиционер Алексей Навальный, годом ранее - белорусская оппозиция, а в 2018 году - украинский режиссер Олег Сенцов, которого в то время удерживали в тюрьме в России.