Налог на оборону может появиться в Литве в 2025 году

"Прежде всего, мы должны использовать возможности, предоставляемые заимствованиями", - сказал Г. Науседа журналистам в Таллинне, отметив, что также должен быть достигнут консенсус по поводу того, нужен ли вообще новый налог.

По мнению президента, предложенный правящими налог на оборону может появиться уже в 2025 году.

Поэтому, подчеркнул Г. Науседа, он готов начать обсуждение вопроса о новом налоге в 2024 году.

"В течение 2024 года я готов начать дискуссии, участвовать в обсуждениях возможного формата налога на оборону. Однако сегодня об этом говорить рано", - сказал президент, сожалея, что правящие не воспользовались возможностью увеличить расходы на оборону за счет заимствований в этом году.