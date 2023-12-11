Украинская саблистка: спортсменам из России не место на Олимпиаде

Украинская саблистка Ольга Харлан считает, что "российским спортсменам не место на Олимпийских играх и на других международных соревнованиях в любом статусе". Об этом она написала на своей странице в Facebook в воскресенье, 10 декабря, реагируя на решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить спортсменов из России и Беларуси к участию в летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

"Более 370 украинских спортсменов убито на большой войне. 9 городов Украины полностью уничтожены российскими захватчиками, - приводит Олимпийская чемпионка данные статистики в "открытом доступе". - Более 3000 ракет выпустила Россия по мирным городам Украины, которые попали в школы, роддома, театры, садики, дома людей".

Ольгу Харлан возмущает, что МОК, имеющий доступ к этим данным, а также уже отстранивший в октябре Олимпийский комитет России из своего состава, допускает "причастных к войне российских спортсменов в нейтральном статусе на Олимпийские игры".