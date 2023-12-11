Глава МВД Литвы о политике разворота: решения приняты ради безопасности страны

"Мы приняли меры для защиты нашей страны. Целью действительно не было поднять какие-то настроения, создать какие-то образы", ​​- прокомментировала журналистам А. Билотайте.

"Ни своей риторикой, ни своими действиями я не преследовала таких целей. Моей целью было защитить нашу страну и ее границу, и в будущем я приму все меры для того, чтобы граница нашей страны, внешняя граница Евросоюза, была безопасной и не была проходным двором", - сказала она.

Министр подчеркивает, что возникают угрозы безопасности, и другие страны, граничащие с Россией, также приняли соответствующее законодательство: Польша, Латвия, Эстония и Финляндия.

"Решения, которые были приняты, они были приняты ради нашей национальной безопасности. Чтобы Литва не стала проходным двором. Эти решения действительно помогли нам это сделать, сегодня мы можем с уверенностью сказать, что эта дорога закрыта", - сказала политик.