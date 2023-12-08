Все больше пациентов медицинских учреждений пользуются услугами по подвозу: дальше — больше

"В рамках реформы внедрения услуг по транспортировке пациентов Минздрав стремится обеспечить доступность медицинских услуг для тех пациентов, которые по состоянию здоровья или по социальным и экономическим причинам не могут пользоваться индивидуальным или общественным транспортом", — говорит Агне Сакалинскене, советник отдела реализации инвестиций Минздрава.
Пилотный проект по подвозу пациентов, стартовавший в августе этого года в 20 муниципалитетах Литвы, постепенно охватил все целевые группы, начав с бесплатного транспорта для служб гемодиализа и трансплантации, а затем для малообеспеченных людей в людей возрасте 75 лет и старше. С ноября услуга доступна и для людей с ограниченными возможностями.
Планируется, что услуга по подвозу позволит жителям небольших муниципалитетов беспрепятственно решать около 80 % своих медицинских проблем ближе к дому. А при необходимости жители жители смогут получить нужные им услуги в других медицинских учреждениях, расположенных за пределами их места жительства.
В настоящее время услуги по транспортировке пациентов предоставляются в Каунасском функциональном регионе здравоохранения и Таурагском уезде. Затем будет проведена оценка эффективности проекта, с последующим расширением услуг. Ожидается, что в масштабах всей Литвы сервис по подвозу пациентов начнет работать с 1 июля 2024 года.
Услугу можно заказать, позвонив по короткому номеру 1808 или связавшись напрямую с контактными лицами каждого участвующего муниципалитета, которые опубликованы на сайте www.1808.lt. Оператор транспортной службы, проверив право пациента на получение услуги, выделит транспортное средство, соответствующее потребностям пациента, и назначит время перевозки. Услуга предоставляется бесплатно.