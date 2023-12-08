Все больше пациентов медицинских учреждений пользуются услугами по подвозу: дальше — больше

"В рамках реформы внедрения услуг по транспортировке пациентов Минздрав стремится обеспечить доступность медицинских услуг для тех пациентов, которые по состоянию здоровья или по социальным и экономическим причинам не могут пользоваться индивидуальным или общественным транспортом", — говорит Агне Сакалинскене, советник отдела реализации инвестиций Минздрава.

Пилотный проект по подвозу пациентов, стартовавший в августе этого года в 20 муниципалитетах Литвы, постепенно охватил все целевые группы, начав с бесплатного транспорта для служб гемодиализа и трансплантации, а затем для малообеспеченных людей в людей возрасте 75 лет и старше. С ноября услуга доступна и для людей с ограниченными возможностями.