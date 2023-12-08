Посольство США в Ираке подверглось ракетному обстрелу

По посольству США в столице Ирака Багдаде утром в пятницу, 8 декабря, было выпущено не менее трех ракет. "Около 4.20 по местному времени (совпадает с московским. - Ред.) три ракеты "Катюша", нацеленные на американское посольство, упали вблизи от "Зеленой зоны" у реки Тигр", - рассказал представитель силовых структур Ирака в интервью агентству AFP.

Со своей стороны, американский военный представитель сообщил на условиях анонимности, что зазвучали звуки сирены, и "очевидные звуки взрывов" прогремели возле посольства США и военной базы Union III, где расквартированы войска международной антитеррористической коалиции. США дислоцировали 2500 солдат в Ираке и еще 900 в Сирии с целью не допустить восстановления "Исламского государства" (ИГ).

Пока никто не взял на себя ответственность за атаку на американское диппредставительство в Багдаде. Это первый случай нападения на посольство США в столице Ирака с начала войны между Израилем и палестинским террористическим движением ХАМАС в начале октября.