"Если бы Вильнюс был женского рода, я был бы любовником Вильнюса": 700 шагов по "Бермудскому треугольнику" с Ромуалдасом

"Наше хипповое движение не было целостным — это был группки с гитарой, которые сидели около Ротонды, около Кафедрального собора. И довольно часто люди, которые там были, неохотно говорят об этом, потому что неудобно перед своими детьми, внуками сказать: я был такой, оборванец, пьянчуга, ездил по СССР и бродяжничал. Многим, наверное, удивительно, как можно без копейки проехать столько? А как мы кормились? Да заходили в столовую — кто-то не поел, а мы доели".

"Мои сыновья уже объездили пол мира. Мне сын говорит: папа, давай поедем в Лондон. А я ему говорю — нафиг мне твой Лондон, мне хватает Вильнюса. Что я там не видел? Я в советское время просмотрел все альбомы — и Лондон, и Париж, и Венеция. И мне этого хватает! Зачем мне там тратить деньги, свою мизерную пенсию, когда я могу пройтись по этому чудеснейшему городу? Я пройдусь — и чувствую, как в мои вены вливается кровь. Я еще не дошел до старческого маразма, когда человек — брюзга: ой, а в моей молодости... Это все нормально. Но все мои чувства остались там".