В центре Брюсселя произошла стрельба: четверо раненых

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Brussels Times.
"Мы получили сообщение о стрельбе на авеню la Toison d'Or около 19:30", – заявила пресс-секретарь полиции Ильза Ван де Кире вскоре после инцидента.
Сначала полиция сообщила о трех пострадавших. Впоследствии их количество возросло до четырех, причем один из пострадавших получил тяжелые ранения.
Полиция отметила, что пока нет никаких признаков того, что стрельба была терактом. Вероятно, к стрельбе причастны местные банды.
Мэр коммуны Иксель Кристос Доулкеридис заявил, что, по его мнению, инцидент связан с разборками по поводу наркотиков.
По данным RTL, преступника или преступников, которые открыли стрельбу, задержать не удалось.
Напомним, в начале ноября в школе в немецком городе Оффенбург, что в земле Баден-Вюртемберг, развернули масштабную полицейскую операцию после стрельбы между учениками.
Перед этим вблизи границы Сербии с Венгрией произошла стрельба между мигрантами, в результате которой погибли три человека, еще один был ранен.