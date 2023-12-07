Ryanair открывает три новых авианаправления из Каунаса

Билетные системы Ryanair показывают, что с конца марта между Каунасом и Берлином будут выполняться три еженедельных рейса, а рейсы из Каунаса в Задар должны начаться в начале июня и выполняться два раза в неделю.

Точная дата начала и частота рейсов между Каунасом и Пизой должны быть уточнены в ближайшее время.

На прошлой неделе компания Ryanair объявила, что с летнего сезона 2024 года планирует вернуть в Литовские аэропорты в общей сложности 15 направлений регулярных рейсов, среди которых актуальные как для отдыхающих в Южной Европе, так и для деловых поездок.

Литовские аэропорты напоминают, что для всей Европы характерна выраженная сезонность, что также существенно влияет на авиационную отрасль континента, когда из-за снижения спроса на поездки в зимний период временно приостанавливается значительное количество полетов, которые снова возвращаются в летний сезон или вводятся новые рейсы.