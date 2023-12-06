В Кельме появится еще один ветропарк – инвестиции составят 150 млн евро

По словам члена правления Enefit Green и главного директора по развитию Андреса Маасинга, благодаря этому решению увеличатся объемы зеленой электроэнергии и укрепится энергетическая безопасность Литвы и надежность поставок.
"Несмотря на трудные времена на мировом энергетическом рынке, потребность в новых мощностях по производству электроэнергии из возобновляемых источников сохраняется", – цитируется А. Маасинг в распространенном пресс-релизе.
Отмечается, что электроэнергия, производимая ветропарком "Кельмес 2", обеспечит Литву и ее соседей электроэнергией, не выделяющей углекислый газ, и поможет сохранить доступность электроэнергии.
Ветропарк будет расположен в западной части Литвы. Ветропарк мощностью 90 МВт с 14 ветряными турбинами будет производить около 315 ГВтч электроэнергии в год и станет крупнейшим ветропарком Enefit Green в Литве. Планируемый ввод ветропарка в эксплуатацию – в 2025 г.
"Вместе с уже строящимся ветропарком "Кельмес 1" ветропарк "Кельмес 2" обеспечит регион почти 580 ГВтч возобновляемой электроэнергии", — сказал руководитель Enefit Green в Литве Донатас Целешюс.
Помимо "Кельмес 2", Enefit Green строит еще три ветропарка в Западной Литве: "Кельмес 1", "Шилалес 2" и "Акменес".