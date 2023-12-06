В Кельме появится еще один ветропарк – инвестиции составят 150 млн евро

 
ELTA
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Enefit Green vėjo jėgainės Šilalėje
Enefit Green vėjo jėgainės Šilalėje
ФОТО: Įmonės nuotr.

Компания в области возобновляемой энергетики Enefit Green продолжает расширять свою деятельность в Литве. Компания инвестирует 150 млн евро в строительство ветропарка ​​мощностью 90 мегаватт (МВт) в Кельмском районе. Согласно пресс-релизу, это уже второй этап проекта по расширению своей деятельности в Литве и второй ветропарк в Кельмском районе.

По словам члена правления Enefit Green и главного директора по развитию Андреса Маасинга, благодаря этому решению увеличатся объемы зеленой электроэнергии и укрепится энергетическая безопасность Литвы и надежность поставок.

"Несмотря на трудные времена на мировом энергетическом рынке, потребность в новых мощностях по производству электроэнергии из возобновляемых источников сохраняется", – цитируется А. Маасинг в распространенном пресс-релизе.

Отмечается, что электроэнергия, производимая ветропарком "Кельмес 2", обеспечит Литву и ее соседей электроэнергией, не выделяющей углекислый газ, и поможет сохранить доступность электроэнергии.

Ветропарк будет расположен в западной части Литвы. Ветропарк мощностью 90 МВт с 14 ветряными турбинами будет производить около 315 ГВтч электроэнергии в год и станет крупнейшим ветропарком Enefit Green в Литве. Планируемый ввод ветропарка в эксплуатацию – в 2025 г.

"Вместе с уже строящимся ветропарком "Кельмес 1" ветропарк "Кельмес 2" обеспечит регион почти 580 ГВтч возобновляемой электроэнергии", — сказал руководитель Enefit Green в Литве Донатас Целешюс.

Помимо "Кельмес 2", Enefit Green строит еще три ветропарка в Западной Литве: "Кельмес 1", "Шилалес 2" и "Акменес".

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