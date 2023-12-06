Родные российских мобилизованных: на штурм Авдеевки гонят раненых

Авторы письма, которое подписали более 100 человек, указывают, что мобилизованные, уже более 10 месяцев располагающиеся в окопах на передовой на расстоянии 700 метров от Авдеевки, постоянно находятся под обстрелами.

При этом, по словам родственников военнослужащих, в ноябре командование выпустило приказ о том, что солдаты со средней тяжестью ранений будут отправляться в штурмовые подразделения.

Жена одного из мобилизованных рассказала изданию, что, согласно некому указу от 25 ноября, раненые легкой и средней тяжести должны долечиваться прямо в окопах.

"Гонят к прямой линии и Новому году"

"Торопятся, пока (украинцы) в раздрае, гонят к прямой линии (Владимира Путина) и Новому году. Результат какой-то нужен. Все вокруг говорят, что возьмем Авдеевку, и дальше - переговоры, - цитируют "Важные истории" родственницу военнослужащего. - Муж говорит, они там по трупам ходят, ими просто всё завалено".