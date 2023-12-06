Шесть детей вернутся в Украину из России при содействии Катара

Власти Катара сообщили, что способствовали возвращению детей из России в Украину. При посредничестве Дохи стало возможно "воссоединение еще шести украинских детей с их семьями как раз перед праздниками", сообщил во вторник, 5 декабря, государственный министр Катара по международному сотрудничеству Лолва аль-Хатер.

По ее словам, речь идет о детях и подростках от 8 до 15 лет. Их сначала доставили в посольство Катара в Москве, а оттуда они поедут в Киев через Беларусь. Детей до украинской границы будут сопровождать катарские дипломаты, затем их передадут украинской стороне. Это уже вторая группа несовершеннолетних, которые возвращаются из РФ в Украину при посредничестве Дохи, первая группа была вывезена в октябре.

Передачу шести украинских детей их родственникам в Украине при поддержке Катара и Международного Красного Креста подтвердили в интервью РБК в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой.

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