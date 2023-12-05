Вильнюсский врач оштрафован за взятки на 46,4 тыс. евро

По материалам дела, врач Вильнюсской городской клинической больницы Андрюс Склепавичюс в период с сентября по декабрь 2021 г. требовал и получал взятки от девяти пациентов за оказание медицинских услуг.

По версии следствия, общая сумма взяток, полученных врачом за этот период, составила 1400 евро.

По этому делу в мелком взяточничестве обвинялся также врач Вильнюсской городской клинической больницы Аугис Римантас, но решением суда он был оправдан.

Еще два человека проходили по данному делу в качестве обвиняемых предположительно в даче взяток врачам. Один из них освобожден от уголовной ответственности под поручительство и уголовное дело против него прекращено, другой оправдан во взяточничестве.

Досудебное расследование было начато осенью 2021 года после получения заявления пациента о требуемой взятке. В ходе расследования подозрения во взяточничестве были предъявлены бывшему руководителю этой больницы и еще 7 врачам.