Вильнюсский врач оштрафован за взятки на 46,4 тыс. евро

По материалам дела, врач Вильнюсской городской клинической больницы Андрюс Склепавичюс в период с сентября по декабрь 2021 г. требовал и получал взятки от девяти пациентов за оказание медицинских услуг.
По версии следствия, общая сумма взяток, полученных врачом за этот период, составила 1400 евро.
По этому делу в мелком взяточничестве обвинялся также врач Вильнюсской городской клинической больницы Аугис Римантас, но решением суда он был оправдан.
Еще два человека проходили по данному делу в качестве обвиняемых предположительно в даче взяток врачам. Один из них освобожден от уголовной ответственности под поручительство и уголовное дело против него прекращено, другой оправдан во взяточничестве.
Досудебное расследование было начато осенью 2021 года после получения заявления пациента о требуемой взятке. В ходе расследования подозрения во взяточничестве были предъявлены бывшему руководителю этой больницы и еще 7 врачам.
Установлено, что врачи Вильнюсской городской клинической больницы требовали и получали взятки от пациентов за оказание медицинских услуг и проведение операций. Суммы взяток за медицинские услуги варьировались от 100 до 400 евро.
По решению суда по уголовным делам бывший руководитель Вильнюсской городской клинической больницы и еще трое врачей признаны виновными во взяточничестве. В общей сложности суд оштрафовал их на 85 тыс. евро.