Премьер Литвы об унификации ограничений для белорусов и россиян: необходима более глубокая дискуссия

"Я думаю, что требуется более глубокое обсуждение того, какую проблему мы пытаемся решить. Потому что это не только вопрос загруженности учреждений, (...) есть также вопросы более широкого контекста", - на вернувшийся в Сейм вопрос об унификации ограничительных мер для граждан России и Беларуси отреагировала премьер.
По ее словам, при обсуждении унификации санкций против россиян и белорусов следует учитывать как политические, так и экономические аргументы.
"Прежде всего, это вопрос нашей, как государства, определенной политической позиции по отношению к белорусскому обществу. Учитывая, что до сих пор мы пытались отделить народ Беларуси от белорусского режима – именно поэтому в законе предусмотрены такие положения", - сказала И. Шимоните.
"Еще следует иметь в виду, что очень большая часть людей, получивших временный вид на жительство в Литве, не являются политическими беженцами, (...) а людьми, которые работают в таких секторах, как строительство и транспорт. Это означает, что это рабочая сила, люди, которые являются трудовыми иммигрантами. Очевидно, что если на рынке труда не останется иммигрантов, то нам, вероятно, предстоит очень долгая и трудная дискуссия с нашими бизнес-ассоциациями, идея которых заключается в том, что миграцию нужно облегчить, потому что рабочей силы не хватает", - подчеркнула премьер.
Поэтому, по ее словам, после обсуждения этого вопроса должны быть представлены решения, которые позволят реализовать все поставленные задачи.
"Очевидно, что существует несколько контекстов, я думаю, что у нас обязательно будет возможность обсудить и после обсуждения предложить лучшие решения, которые потребуются для достижения не одной цели, а максимально нескольких целей одновременно", - резюмировала И. Шимоните.