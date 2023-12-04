Исследование: литовцы более ответственно планируют свои расходы перед праздниками, но не собираются экономить на подарках

"Например, если в прошлом году только каждый десятый подсчитывал, сколько будет стоить праздничный стол, то в этом году это делает каждый четвертый житель. Литовцы не склонны на нем экономить. Расходы на праздничный стол по сравнению с прошлым годом не уменьшаются, но цифры показывают, что решения стали лучше обдумываться и согласовываться с родственниками", - говорит С. Строцките-Варне.

По словам эксперта по личным финансам банка SEB Сигиты Строцките-Варне, по сравнению с прошлым годом жители стали более финансово дисциплинированными.

За год значительно увеличилась доля жителей, которые откладывали деньги на праздники в течение длительного периода времени. 14-20% жителей начали делать это 10-12 месяцев назад, 62% начали копить на праздники 2-6 месяцев назад, еще 16% начали делать это месяц назад.

Это делали 29% литовцев по сравнению с 22% в прошлом году.

Согласно исследованию, в этом году многие жители начали заранее откладывать деньги на праздники.

Большая часть жителей планирует потратить на стол от 50 до 250 евро – 79%.

По сравнению с прошлым годом расходы жителей на еду и напитки не изменились.

Однако доля жителей, которые разделят расходы на праздничный стол с родственниками, за год выросла с 7 до 10%.

По данным опроса, также увеличилось количество людей, которые согласовывают, кто какие блюда будет готовить – с 32 до 37%.

Больше всего выросла доля тех, кто разделит и расходы, и блюда – с 11 до 20%, соответственно, снизилась доля тех, кто самостоятельно оплачивает все расходы на праздник – с 38% в прошлом году до 35% в этом году.

В этом году 12% литовцев планируют потратить на подарки до 50 евро.

По данным исследования SEB, каждый второй житель страны планирует потратить на подарки от 100 до 250 евро.