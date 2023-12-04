Эфир Delfi: Польша, Венгрия, Словакия, блокировки границы, Молдова и российская угроза эскалации

Институт изучения войны считает, что Россия намерена устроить очередную эскалацию в Молдове. Для этого может быть использовано автономное территориальное образование Гагаузия, а среди целей - отвлечение внимания международного сообщества от войны в Украине. О том, удастся ли России разжечь новую войну, поговорим с заместителем директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергеем Герасимчуком. Обсудим также ситуацию с блокировкой польско-украинской границы и роль нового правительства Польши в урегулировании кризиса.