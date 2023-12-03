Теракт на Филиппинах: как минимум четверо убитых в результате взрыва во время католической мессы

"Экстремисты, применяющие насилие против невинных, всегда будут считаться врагами нашего общества", – добавил он.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший осудил смертоносную атаку, обвинив в ней "иностранных террористов", а полиция и военные усилили меры безопасности на юге страны и в окрестностях столицы Манилы.

По данным AFP, ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Как сообщил начальник местной полиции, служба проходила в спортзале университета Марави на острове Минданао, в крупнейшем мусульманском городе страны, который в 2017 году в течение пяти месяцев осаждали боевики-исламисты.

По меньшей мере четыре человека погибли и около пятидесяти получили ранения в результате взрыва бомбы в воскресенье во время утренней католической мессы на юге Филиппин, в регионе, охваченном движением сепаратистов и религиозных экстремистов.

По словам министра обороны Гилберто Теодоро, имеются "серьёзные признаки того, что в теракте участвовали иностранцы".

Взрыв в Марави последовал за серией военных операций против исламистских группировок, в результате которых, как пишет Reuters, был убит один из лидеров боевиков.

"Возможно, то, что произошло в воскресенье утром, было ответной атакой", – заявил на пресс-конференции командующий филиппинской армией Ромео Браунер.

Группировка "Мауте", местная реинкарнация "Исламского государства", захватила Марави в мае 2017 года, стремясь превратить его в "вилайят" ИГИЛ в Юго-Восточной Азии. В ходе противостояния боевиков и правительственных сил погибли более 1200 человек, включая мирных жителей. 100 000 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Занятия в университете приостановлены