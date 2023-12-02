Скончался подписант Акта 11 марта Саулюс Печелюнас

Первым об этом сообщил портал Lrt, которому кончину подтвердили родственники сигнатария.

C. Печелюнас окончил Вильнюсский инженерно-строительный институт в 1979 году. С 1979 по 1990 год работал старшим инженером-дорожником в Проектном институте городского строительства.

В 1980 году начал участвовать в политической деятельности, cотрудничая с подпольным изданием "Хроника литовской католической церкви".

1988-1990 - член Сейма Саюдиса Литвы Литвы. Подписал Декларацию о восстановлении Демократической партии Литвы, первой восстановленной партии в Литве (подписана 4 февраля 1989 года). В 1989-2001 годах он был членом и председателем этой партии, позднее вошел в ряды "Союза Отечества".



Был избран в Верховный Совет (Восстановительный Сейм). Избирался в Сейм Литовской Республики 1992-1996, 1996-2000 и 2004-2008 годов.