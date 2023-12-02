Политики хотят обязать торговцев отдавать еще годные к употреблению продукты малоимущим

В плане должны быть указаны цель по сокращению количества пищевых отходов в год и ожидаемые меры для достижения этой цели, например, передача продуктов питания на благотворительность или поддержку, меры по предотвращению образования пищевых отходов, включая разработку или поддержку мер по изменению поведения потребителей, направленных на сокращение образования пищевых отходов. В законопроекте говорится, что это может также включать информационные кампании, направленные на предотвращение образования пищевых отходов и другие меры.

Если Сейм одобрит поправки к Закону об управлении отходами, подготовленные парламентарием Томасом Томилинасом , председателем парламентского Комитета по охране окружающей среды Айстей Гедвилене и другими членами Сейма, крупные торговые центры должны будут подготовить план cокращения пищевых отходов, который будет публиковаться на вебсайте предприятия розничной торговли.

Группа парламентариев зарегистрировала поправки к закону, предлагающие обязать все продуктовые торговые центры подписать с 2025 года обязательный договор о безвозмездной передаче таких продуктов на благотворительность.

Ожидается, что розничные компании должны будут ежегодно публиковать отчет о выполнении плана по сокращению пищевых отходов на своем сайте до 31 марта текущего года.

В проекте поправок к Закону об охране окружающей среды предлагается предусмотреть ответственность юридических лиц за неисполнение требования о подготовке и публикации плана и отчета о выполнении плана, а также за отсутствие договоров с благотворительными организациями.

Невыполнение такого требования после письменного предупреждения юридического лица о нарушении влечет за собой штраф в размере от 1000 до 3000 евро. Такое нарушение, совершенное повторно, влечет за собой штраф в размере от 3000 до 5000 евро.

Авторы проекта надеются, что обязательство отдавать еще пригодные продукты питания на благотворительность позволит сократить количество выбрасываемых продуктов питания в стране и наносимый ими ущерб окружающей среде, а также решить проблему нехватки продуктов питания, с которой сталкиваются малоимущие жители.