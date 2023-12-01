Байден зажег огни на Национальной рождественской елке

"Всем счастливого Рождества, – сказал Байден, включив гирлянды. – Это замечательная традиция".

В этом году Национальной рождественской елкой стала 12-метровая норвежская ель, привезенная из Западной Вирджинии.

Во вторник дерево было повалено мощным порывом ветра, что вызвало сомнения в том, что церемония зажжения огней пройдет по плану.

Но уже через несколько часов трос, державший елку, был заменен, и она вновь была поставлена прямо.

Ни одна из 58 маленьких елочек, окружающих Национальную рождественскую елку, не была повреждена. Около 20 украшений упали с дерева, но не сломались.

Служба национальных парков сообщила в среду, что рабочие "устанавливают бетонные блоки и дополнительные тросы, чтобы закрепить елку".

Церемония зажжения огней – ежегодная традиция Белого дома, насчитывающая 101 год, которая включает обратный отсчет и музыкальные выступления.

Ведущим церемонии стала кантри-певица Микки Гайтон, на ней также выступили Дайонн Уорвик, Сент Винсент, Джо Уолш, Даррен Крисс и другие.