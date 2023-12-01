В Кретингском районе — бесплатный общественный транспорт

"Автобусы в Кретинге уже более двух лет предоставляют пассажирам бесплатный проезд. Это решение оправдало себя, так как количество пассажиров увеличилось. Например, за первые восемь месяцев этого года количество пассажиров, воспользовавшихся городским транспортом, увеличилось на 34 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поэтому мы решили предоставить жителям и гостям района возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом во всем Кретингском районе, а не только в городе", — сказал мэр Кретингского района Антанас Кальнюс.

Жители района смогут бесплатно ездить на всех регулярных местных (городских и пригородных) автобусных маршрутах, обслуживаемых ЗАО "Кретингский автобусный парк" в районе, за исключением маршрутов из Кретинги в Палангу и Клайпеду и обратно, поскольку последние автобусные маршруты соединяют несколько разных муниципалитетов.