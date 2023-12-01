Сейм Латвии ратифицировал Стамбульскую конвенцию

"По данным Центрального статистического управления, каждая четвертая латвийская женщина подвергается прямому физическому насилию. Итак, нас в зале 33 женщины-депутата Сейма. Это означает, что по статистике как минимум 8 из нас подвергались или подвергаются физическому насилию", — сказала Ненашева: "Коллеги, каждую пятидесятую латвийскую девушку (опять же данные ЦСУ) принуждали позировать обнаженной перед другими людьми или на камеру, фотографироваться или снимать это на видео, принуждали к прикосновения к ее телу или к интимным местам обидчика, либо заставляли совершить половой акт. Каждая пятидесятая женщина в Латвии в детстве подвергалась сексуальному насилию, чаще всего со стороны знакомых мужчин".

"Когда мне было 14 лет будущий муж моей матери начал меня избивать. Это был мой самый длительный опыт борьбы с насилием. Последний раз он поднимал на меня руку, когда мне было уже 25 лет".

"Деньги, которые он зарабатывал, не доходят ни до меня, ни до наших детей. Это была одна из причин, по которой я не могла уйти. Пособия записаны на имя мужа, деньги находятся на счету мужа. Пока я не выдержала и не обратилась за общественной помощью".

"Меня душили, швыряли о стену и мебель. Когда я была беременна, меня швырнули на диван, от чего у меня образовался синякна животе".

"Я несколько раз пыталась уйти от этого мужчины, после чего следовали попытки моего мужа покончить жизнь самоубийством".