Журналистке "Белсат" не продлили вид на жительство в Литве. Почему, неизвестно

Литовская сторона сообщила, что рассмотрение заявки приостановлено в связи с тем, что не получены ответы от неназванных компетентных учреждений. Рассмотрение заявки обещают возобновить, если необходимая информация будет получена. Пункт закона, на который ссылаются в письме, говорит только о сроках рассмотрения ходатайства (до четырех месяцев вместо обычных двух), но не о причинах отказа. Анастасии отказались назвать причину и учреждение, которое не подало документов, а посоветовали уехать из Литвы, чтобы не нарушать законов.

Более двух месяцев назад белоруска подала документы на уже третий вид на жительство в Литве по гуманитарным причинам. 30 ноября получила от Департамента миграции Литвы (MIGRIS) такое сообщение:

Анастасия (имя изменено) еще осенью 2020 года уехала в Литву – тогда белорусам устраивали «гуманитарный коридор», она попала в соответствующий список Министерства иностранных дел Литвы. Получила сначала временную защитную визу, потом национальную визу класса D, затем дважды гуманитарные виды на жительство. Проблем при этом не возникало.

У Анастасии через две недели заканчивается вид на жительство. Раньше это решалось легко: можно было получить в Миграционном центре так называемую визу ожидания. Но летом их перестали выдавать. То есть через две недели Анастасия не сможет легально оставаться в Литве и Евросоюзе.

Белоруска подала все необходимые документы, включая ходатайство от Министерства иностранных дел Литвы и правозащитной организации Freedom House. В ходатайстве упоминалось, что журналистка работала в нескольких изданиях, названных в Беларуси «экстремистскими формированиями», поэтому на родине ей грозит уголовное преследование. Также она подавала ходатайство от "Белсат" с подтверждением того, что она работает на телеканале.

Журналистка вспоминает, что в этом году более полутора тысяч белорусов получили отказы в продлении права на проживание в Литве вследствие «угрозы национальной безопасности». Литва видела угрозу, например, в том, что человек служил в белорусской армии или работал на БелАЭС.