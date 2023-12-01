Журналистке "Белсат" не продлили вид на жительство в Литве. Почему, неизвестно

Анастасия (имя изменено) еще осенью 2020 года уехала в Литву – тогда белорусам устраивали «гуманитарный коридор», она попала в соответствующий список Министерства иностранных дел Литвы. Получила сначала временную защитную визу, потом национальную визу класса D, затем дважды гуманитарные виды на жительство. Проблем при этом не возникало.
Более двух месяцев назад белоруска подала документы на уже третий вид на жительство в Литве по гуманитарным причинам. 30 ноября получила от Департамента миграции Литвы (MIGRIS) такое сообщение:
Литовская сторона сообщила, что рассмотрение заявки приостановлено в связи с тем, что не получены ответы от неназванных компетентных учреждений. Рассмотрение заявки обещают возобновить, если необходимая информация будет получена. Пункт закона, на который ссылаются в письме, говорит только о сроках рассмотрения ходатайства (до четырех месяцев вместо обычных двух), но не о причинах отказа. Анастасии отказались назвать причину и учреждение, которое не подало документов, а посоветовали уехать из Литвы, чтобы не нарушать законов.
У Анастасии через две недели заканчивается вид на жительство. Раньше это решалось легко: можно было получить в Миграционном центре так называемую визу ожидания. Но летом их перестали выдавать. То есть через две недели Анастасия не сможет легально оставаться в Литве и Евросоюзе.
Белоруска подала все необходимые документы, включая ходатайство от Министерства иностранных дел Литвы и правозащитной организации Freedom House. В ходатайстве упоминалось, что журналистка работала в нескольких изданиях, названных в Беларуси «экстремистскими формированиями», поэтому на родине ей грозит уголовное преследование. Также она подавала ходатайство от "Белсат" с подтверждением того, что она работает на телеканале.
Журналистка вспоминает, что в этом году более полутора тысяч белорусов получили отказы в продлении права на проживание в Литве вследствие «угрозы национальной безопасности». Литва видела угрозу, например, в том, что человек служил в белорусской армии или работал на БелАЭС.
Таких «грехов» Анастасия в биографии не имеет. Вспоминает разве, что еще школьницей дважды принимала участие в юридическом конкурсе «Фемида» для студентов правоведческих классов при Академии Министерства внутренних дел Беларуси.
Сейчас Анастасия собирается обращаться во все возможные инстанции, так как не представляет, как соберет чемодан и уедет куда-то. И даже если улетит, например, в Грузию, а Литва через пару месяцев все же примет положительное решение, как получить основание для возвращения на территорию Литвы, чтобы получить документы?
Журналистка сожалеет, что не подалась сразу на беженство – говорит, не хотела напрягать миграционную систему Литвы, раз уж есть основание для проживания.
«Белсат» выслал письма Министерству иностранных дел и Департаменту миграции с вопросами о ситуации Анастасии.