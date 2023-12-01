Ранены четверо полицейских, две лошади и две собаки — итоги визита польских футбольных фанатов в Бирмингем

 
bbcrussian.com
ФОТО: Scanpix
Фанаты польского футбольного клуба "Легия" устроили беспорядки перед матчем с английской "Астон Виллой" в рамках группового этапа Лиги конференций УЕФА. Арестованы 39 фанатов.

Матч в итоге прошел без болельщиков варшавского клуба — их не пустили на стадион.

«Во время беспорядков получили травмы четыре офицера, один из которых доставлен в больницу, а также две полицейские лошади и две полицейские собаки. В них бросали фальшфейеры. К счастью, они не получили серьезных ранений», — объявила полиция Бирмингема.

Беспорядки, как полагает полиция, возникли из-за того, что бирмингемский клуб вместе с полицией и местными властями решил сократить число билетов, выделенных на польских болельщиков, всего до одной тысячи.

При этом такое решение бирмингемцы приняли из-за того, что в начале октября фанаты «Легии» уже устроили беспорядки перед выездным матчем — с голландским «АЗ Алкмааром».

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