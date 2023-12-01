LTG Cargo прекращает перевозку автомобилей класса "люкс" в третьи страны

Такое решение было принято после того, как LTG Cargo провела тщательное внутреннее расследование и приняла меры по предотвращению перевозки таких грузов, а также передала в Генеральную прокуратуру Литвы собранные в ходе расследования материалы о возможных схемах обхода санкций.
У специалистов LTG Cargo по санкционному комплаенсу возникли подозрения относительно возможного применения схем в целях обхода санкционного контроля, действующего еще с весны прошлого года в отношении автомобилей класса "люкс", ввозимых в Российскую Федерацию.
LTG Cargo провела ретроспективный мониторинг осуществленных перевозок и с помощью открытых международных данных изучила и подтвердила первоначальные риски, что автомобили класса "люкс", предназначавшиеся для таких третьих стран как Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Грузия и Туркменистан в действительности доставляются в Россию.
В ходе внутреннего расследования компания изучила информацию о перевозках 447 легковых автомобилей класса "люкс", перевезенных девятью клиентами. По собранным данным, из этих автомобилей 75 были зарегистрированы в России, 55 автомобилей попали в страну-агрессора через другие страны. Данные по 279 местам регистрации автомобилей найти не удалось.
Среди перевезенных транспортных средств значились такие автомобили как Mercedes, Porsche Cayenne, Cadillac. Установлено, что в возможной схеме обхода санкций были задействованы 4 компании. LTG Cargo передала собранную информацию об этих компаниях и осуществляемых ими перевозках в Генеральную прокуратуру Литвы.
ЕС должен унифицировать санкции против России и Беларуси
После того как Таможенный департамент установил, что роскошные автомобили, вывезенные из Европы в третьи страны, попадали в Россию, генеральный директор таможни Дарюс Жвиронас заявил, что для предотвращения подобных случаев обхода санкций Евросоюзу (ЕС) следует унифицировать санкции против России и Беларуси.
По его словам, две трети роскошных автомобилей, экспортированных в Россию, в начале экспортировались в Беларусь. По мнению сотрудника таможни, унификация санкций значительно снизит риск обхода санкций.