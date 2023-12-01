LTG Cargo прекращает перевозку автомобилей класса "люкс" в третьи страны

Такое решение было принято после того, как LTG Cargo провела тщательное внутреннее расследование и приняла меры по предотвращению перевозки таких грузов, а также передала в Генеральную прокуратуру Литвы собранные в ходе расследования материалы о возможных схемах обхода санкций.

У специалистов LTG Cargo по санкционному комплаенсу возникли подозрения относительно возможного применения схем в целях обхода санкционного контроля, действующего еще с весны прошлого года в отношении автомобилей класса "люкс", ввозимых в Российскую Федерацию.

LTG Cargo провела ретроспективный мониторинг осуществленных перевозок и с помощью открытых международных данных изучила и подтвердила первоначальные риски, что автомобили класса "люкс", предназначавшиеся для таких третьих стран как Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Грузия и Туркменистан в действительности доставляются в Россию.