Ночью в Вильнюсе горел большой дом, крова лишились 11 человек

 
ru.DELFI.lt
Alisa Pa nuotr.
Alisa Pa nuotr.
ФОТО: DELFI skaitytoja

В ночь на пятницу, в 2.35 ч., службы были вызваны на ул. Бирутес в Вильнюсе.

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что горел двухэтажный дом, в котором было 8 квартир.

Звонивший сказал, что из квартир не могут выйти люди (горела входная дверь). К приезду пожарных-спасателей дом горел открытым пламенем.

С помощью разной техники пожарные-спасатели вызволили со второго этажа дома двоих взрослых и ребенка.

По данным полиции, приехала полиция и помогла эвакуировать жильцов первого этажа и жителей соседнего дома. Всего эвакуированы 15 человек.

По сведениям пожарных, без крова остались 11 человек, им предоставили временное убежище.

В 5.22 ч. пожар был ликвидирован.

На месте происшествия работало 6 автоцистерн, автолестница.

Пожар начался в подъезде на втором этаже. Жители подозревают поджог.

Сгорело 300 кв. м крыши и две квартиры на втором этаже.

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