Литва и Германия ужесточают миграционную политику

На состоявшейся в четверг встрече А. Билотайте представила формат сотрудничества министров внутренних дел шести государств региона – Литвы , Эстонии, Латвии, Польши, Норвегии и Финляндии – объединенных по инициативе Литвы, что позволяет осуществлять оперативный обмен информацией и реагирование на инструментализованную миграцию из России и Беларуси .

По данным ведомства, Литва также усиливает борьбу с незаконной торговлей людьми – только в этом году начато 128 досудебных расследований. Легальная трудовая миграция создает не меньшие вызовы. Число иностранцев, проживающих в Литве, превысило рубеж в 200 тыс. Только в этом году на заработки в Литву приехали 50 000 иностранцев, в основном из Беларуси, Узбекистана, Украины, Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Азербайджана и Индии. Более 16 000 иностранцев запретили въезд в Литву из-за угроз национальной безопасности.