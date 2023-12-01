Литва и Германия ужесточают миграционную политику

"Германия является нашим стратегическим партнером в сфере обороны и безопасности. Вызовы, связанные с нелегальной миграцией, делают нас еще более сильными союзниками", - сказала А. Билотайте.
"Литовские пограничники пресекли почти 22 000 попыток незаконного пересечения внешней границы ЕС. Пунктом назначения большинства мигрантов является Германия, поэтому очевидно, что, защищая свою границу, мы защищаем и Германию", - добавил министр.
Как указывает министерство, Германия отказывается от прежней политики открытых дверей, поскольку число прибывающих беженцев становится слишком большим. Только за октябрь в Германию прибыло 112 тыс. нелегальных мигрантов, участились случаи незаконной перевозки людей и насильственных преступлений.
Правительство Германии недавно приняло меры, направленные на облегчение депортации нелегальных мигрантов, ограничение их свободы передвижения и пособий. Также наряду с Польшей, Чехией, Швейцарией и Австрией были реализованы дополнительные меры пограничного контроля, что позволило сократить поток нелегальных мигрантов с 700 до 250 случаев в день.
Кроме того, Германия поддерживает усиление защиты внешних границ Европы, выступает за ограничение нелегальной миграции в Европе, поддерживает реформу европейской системы убежища, говорится в сообщении Министерства внутренних дел (МВД).
На состоявшейся в четверг встрече А. Билотайте представила формат сотрудничества министров внутренних дел шести государств региона – Литвы, Эстонии, Латвии, Польши, Норвегии и Финляндии – объединенных по инициативе Литвы, что позволяет осуществлять оперативный обмен информацией и реагирование на инструментализованную миграцию из России и Беларуси.
По данным ведомства, Литва также усиливает борьбу с незаконной торговлей людьми – только в этом году начато 128 досудебных расследований. Легальная трудовая миграция создает не меньшие вызовы. Число иностранцев, проживающих в Литве, превысило рубеж в 200 тыс. Только в этом году на заработки в Литву приехали 50 000 иностранцев, в основном из Беларуси, Узбекистана, Украины, Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Азербайджана и Индии. Более 16 000 иностранцев запретили въезд в Литву из-за угроз национальной безопасности.
Реагируя на злоупотребления процедурами приема на работу иностранцев Министерство внутренних дел предлагает сократить количество внешних центров оказания услуг, ужесточить контроль за трудоустройством и жизнью иностранцев, условиями трудоустройства и требованиями, связанными с интеграцией и знанием государственного языка.