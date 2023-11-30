Зажжение рождественских елок в разных районах Вильнюса

Начало празднованию самого главного праздника в году положит торжественное зажжение рождественской елки на Кафедральной площади в пятницу вечером. А когда на Кафедральной площади уже будет сверкать главная рождественская елка столицы, волна праздничного настроения охватит все районы Вильнюса, которых насчитывается 21.

Весь период с 1 по 21 декабря Вильнюсское городское самоуправление приглашает жителей города собираться вместе, проводить больше времени в живом общении и задушевных беседах со своими соседями.