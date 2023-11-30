В Литве за неделю выросла разница между ценами на бензин и дизельное топливо

По данным LEA, разница между ценами на эти виды топлива увеличилась до 0,03 евро за литр, тогда как в целом за ноябрь она составляла около 0,01 евро за литр.
27 ноября средняя цена дизельного топлива в Литве составляла 1,52 евро за литр, а средняя цена бензина - 1,49 евро за литр. С начала октября бензин оставался дешевле дизельного топлива.
Средние цены на бензин в Литве, Эстонии и Польше за неделю снизились на 0,1-0,7%, в то время как в Латвии и Германии - повысились на 1,4% и 0,1% соответственно.
Средняя цена бензина в Польше также составляет €1,49/л, что всего на €0,003/л ниже, чем в Литве. Для сравнения, средняя цена бензина в Эстонии и Латвии составляет около €1,62/л.
Средняя цена дизельного топлива в Литве 27 ноября составляла €1,52/л, что примерно на €0,01/л ниже, чем средняя цена дизельного топлива в Польше. В Эстонии и Латвии средняя цена дизельного топлива в настоящее время составляет 1,56 евро/л и 1,62 евро/л соответственно.
Средние цены на бензин в сравниваемых странах Балтии и соседних государствах в настоящее время на 0,2-10% ниже, чем 12 месяцев назад, за исключением Польши, где средняя цена за год выросла на 6,9%.
Средние цены на дизельное топливо за последние 12 месяцев снизились на 6,9-16,2 % во всех сравниваемых странах. За этот период цены на топливо больше всего снизились в Эстонии, где средняя цена на бензин упала на 10 %, а на дизельное топливо - на 16,2 %, сообщает LEA.