В день зажжения рождественской елки в Вильнюсе будет ограничено движение

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA
Во время зажжения рождественской елки на Кафедральной площади в пятницу (1 декабря) будет ограничено движение, а общественный транспорт во второй половине дня будет курсировать бесплатно.

По сообщению Вильнюсского городского совета, в пятницу с 18:00 до 22:00 будет запрещено движение по улицам Т. Врублевскё, Швентарагё, Барборос Радвилайтес и части улицы Майронё.

В связи с ограничением движения будут временно изменены маршруты автобусов № 10, 11, 33 и 89. С 15:00 до полуночи проезд в общественном транспорте будет бесплатным.

Зажжение самой главной рождественской елки страны будет транслироваться в прямом эфире на LRT TV.

По словам организаторов мероприятия, праздничное настроение с жителями Вильнюса и гостями города разделят самые известные литовские исполнители — Моника Мария, Вайдас Баумила, Moniqué, Рокас Ян, Рута Мур, Евгения Редько и другие. Ведущими мероприятия станут Игнас Крупавичюс и Эгле Кернагите.

Рождественскую елку на Кафедральной площади в этом году спроектировала компания Lumidėja, победившая в конкурсе. Стоимость контракта, по которому подрядчик установил елку, составляет 89,5 тысяч евро (включая НДС).

Елку на Кафедральной площади можно будет посетить до 7 января.

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